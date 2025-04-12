"Завершит карьеру": чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Противостояние между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа все больше обсуждают в боксерском сообществе. Относительно реванша между украинцем и британцем существует немало разных мнений.

Дюк Маккензи поделился мыслями относительно боя Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира назвал победителя поединка между Королем хевивейта и "Трипл-Ди", сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Сможет ли Дюбуа одолеть Усика

Аналитик заявил, что бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа должен состояться следующим для обоих боксеров. По мнению Маккензи, украинец победит, но у британца есть один шанс на лаки панч.

Дюк Маккензи отметил, что есть вопросы относительно возможности нокаутировать Усика. Ведь никто не видел, чтобы Александр был в нокдауне или имел рассечение во время поединка.

Усик умеет адаптироваться к любому стилю и неважно – это габаритный боксер или панчер. Он будет одним из нескольких боксеров, которые завершат карьеру непобедимыми и с таким огромным счетом в банке, который вы только можете представить,

– сказал Маккензи.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году. В том бою украинец одолел британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее Александра Усика обязали драться с Джозефом Паркером. Команда украинца обратилась в WBO, чтобы перенести поединок против новозеландского боксера.