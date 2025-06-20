Фрэнк Уоррен высказался относительно будущего реванша Усик – Дюбуа. В частности, промоутер поделился мыслями о прогрессе своего клиента, сообщает 24 канал со ссылкой на "Чемпион".

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Уоррен о реванше Усик – Дюбуа

Фрэнк Уоррен отметил, что второй бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа привлечет внимание большого количества аудитории. По его мнению, реванш всегда интереснее первого поединка.

Промоутер заявил, что в прошлом бою было много споров относительно удара ниже пояса. Однако на этот раз Даниэль Дюбуа подготовился так, чтобы победить чисто.

С тех пор Даниэль набрался опыта. Он стал мужчиной. На этот раз будет боксировать мужчина, а не парень. И Даниэль готовится остановить Александра, как недавно остановил Энтони Джошуа. Это будет большой бой. Эти двое устроят настоящее зрелище,

– сказал Уоррен.

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксеры разделят ринг на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее Игорь Шевадзуцкий сделал прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа. Более того, украинский боксер рассказал, как именно завершится поединок.