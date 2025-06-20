Френк Воррен висловився щодо майбутнього реваншу Усик – Дюбуа. Зокрема, промоутер поділився думками про прогрес свого клієнта, повідомляє 24 канал із посиланням на "Чемпіон".

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Воррен про реванш Усик – Дюбуа

Френк Воррен наголосив, що другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа приверне увагу чималої кількості аудиторії. На його думку, реванш завжди цікавіше за перший поєдинок.

Промоутер заявив, що у минулому бою було багато суперечок щодо удару нижче поясу. Проте цього разу Даніель Дюбуа підготувався так, щоб перемогти чисто.

Відтоді Даніель набрався досвіду. Він став чоловіком. Цього разу боксуватиме чоловік, а не хлопець. І Даніель готується зупинити Олександра, як нещодавно зупинив Ентоні Джошуа. Це буде великий бій. Ці двоє влаштують справжнє видовище,

– сказав Воррен.

Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Боксери розділять ринг на легендарному стадіоні "Вемблі".

Раніше Ігор Шевадзуцький зробив прогноз на реванш між Усиком та Дюбуа. Ба більше, український боксер розповів, як саме завершиться поєдинок.