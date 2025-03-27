Абель Санчес поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Американский специалист назвал победителя боя между Королем хевивейта и британцем, информирует 24 канал со ссылкой на Boxing News.

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Кто победит в реванше?

Тренер считает, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа будет похожим на первый бой. Он отметил, что для каждого боксера поединок против украинского чемпиона сложный.

Абель Санчес подчеркнул, что Даниэль Дюбуа имеет хорошую серию побед. Однако бой против Александра Усика все равно будет тяжелым для британского чемпиона мира.

Я вижу, как Усик все-таки побьет Даниэля, но это будет поединок лучше, чем был тогда. Первый бой был немного спорным из-за того удара. Я считаю, что это был законный удар, но я не рефери. Но их реванш будет хорошим поединком,

– сказал Санчес.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году. Тогда украинский чемпион одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде поединка.

Ранее Даррен Баркер высказался относительно боя между Александром Усиком и Джозефом Паркером за титул WBO. Бывший чемпион мира назвал фаворитом поединка украинского чемпиона.