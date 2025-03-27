Абель Санчес поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Американський спеціаліст назвав переможця бою між Королем хевівейту та британцем, інформує 24 канал із посиланням на Boxing News.

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Хто переможе у реванші?

Тренер вважає, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа буде схожим на перший бій. Він зазначив, що для кожного боксера поєдинок проти українського чемпіона складний.

Абель Санчес підкреслив, що Даніель Дюбуа має хорошу серію перемог. Проте бій проти Олександра Усика все одно буде важким для британського чемпіона світу.

Я бачу, як Усик все-таки поб'є Даніеля, але це буде поєдинок краще, ніж був тоді. Перший бій був трохи спірним через той удар. Я вважаю, що це був законний удар, але я не рефері. Але їхній реванш буде гарним поєдинком,

– сказав Санчес.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році. Тоді український чемпіон здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді поєдинку.

Раніше Даррен Баркер висловився стосовно бою між Олександром Усиком та Джозефом Паркером за титул WBO. Колишній чемпіон світу назвав фаворитом поєдинку українського чемпіона.