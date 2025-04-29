"Его нокаутируют": бывший чемпион мира рассказал, как завершится реванш Усик – Дюбуа
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа договорились о проведении реванша, который состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
- Тони Белью сделал прогноз на реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Александр Усик и Даниэль Дюбуа договорились о проведении реванша. Новость об официальном подтверждении боя вызвала еще более активное обсуждение предстоящего поединка в боксерском сообществе.
Тони Белью поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира сделал категорический прогноз на поединок между украинцем и британцем, пишет 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
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Кто победит по мнению Белью
Тони Белью считает, что победителем реванша будет Александр Усик. По его мнению, украинский чемпион беспрекословно лучший боксер всей эпохи в супертяжелом весе.
Белью также отметил, что не стоит списывать Даниэля Дюбуа со счетов, ведь он уже падал и возвращался. Однако Александр Усик все равно победит британца в поздних раундах.
Даниэль сейчас на таком этапе карьеры, когда преодолел все проблемы и чувствует себя самым уверенным за всю свою жизнь, но я думаю, что его нокаутируют между 8-м и 12-м раундами,
– сказал Беллью.
Напомним, что реванш между Александром Усиком состоится 19 июля 2025 года. Место проведения адской битвы легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.
Ранее стало известно, с кем будет драться победитель реванша Усик – Дюбуа. В случае триумфа один из боксеров встретится с временным чемпионом мира по версии WBO.