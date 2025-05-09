Известный боксер, который любит драться яйцами, обиделся на Усика: что произошло
- Известный боксер Крис Юбенк-младший обижен на Александра Усика за его комментарии о бое с Конором Бенном и собирается поддерживать Даниэля Дюбуа в реванше с Усиком.
- Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля 2025 года на стадионе "Уэмбли", на кону которого звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
- Юбенк-младший победил Бенна 26 апреля, получив свою 35-ю победу в профессиональной карьере, из которых 25 - нокаутом.
- Усик, который ранее был абсолютным чемпионом, стремится к реваншу с Дюбуа, а также планирует провести трилогию с Тайсоном Фьюри.
Уже 19 июля 2025 года Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа на лондонском стадионе "Уэмбли". В боксерском сообществе разделились на два лагеря
Одни будут поддерживать Александра Усика, а другие – Даниэля Дюбуа. Крис Юбенк-младший рассказал, за кого будет болеть в реванше 19 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.
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Почему Юбенк-младший обижен на Усика
Известный боксер признался, что будет болеть "против" непобедимого украинца. Все из-за высказывания Усика о том, что победу в недавнем бою Юбенко-младшего следовало отдать его сопернику Конору Бенну.
Не могу поверить, что Усик такое сказал. Как он смотрел на бой, если сказал такое? Буду болеть за Дюбуа в его поединке с Усиком. Это странно, потому что я несколько раз встречался с Усиком. Мы общались, он классный парень. Дюбуа подходит к бою после победы на Джошуа, но и Усик в хорошей ситуации,
– заявил Крис.
Напомним, что 26 апреля Юбенк-младший победил Бенна по единогласному решению судей (116-112) после пройденного пути в 12 раундов. Их встреча состоялась на стадионе английского футбольного клуба Тоттенхэм. Эта победа стала для Криса 35-й в профессионалах (25 – нокаутом) при 3-х поражениях в 38-ми боях.
Отметим, что на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Александр уже владел этим статусом после первой победы над Тайсоном Фьюри в мае прошлого года. Тогда украинец сознательно лишился пояса IBF, которым сейчас владеет Даниэль, и потерял звание "абсолюта".
К этому всему еще и "Динамит" заявляет, что возьмет реванш у непобедимого украинца и поставит точку на его карьере. Хотя Усик не собирается уходить на пенсию после данного поединка, а хочет провести еще трилогию с Фьюри, если тот вернется в ринг.