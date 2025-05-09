Известный боксер, который любит драться яйцами, обиделся на Усика: что произошло

Уже 19 июля 2025 года Александр Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа на лондонском стадионе "Уэмбли". В боксерском сообществе разделились на два лагеря

Одни будут поддерживать Александра Усика, а другие – Даниэля Дюбуа. Крис Юбенк-младший рассказал, за кого будет болеть в реванше 19 июля, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Почему Юбенк-младший обижен на Усика

Известный боксер признался, что будет болеть "против" непобедимого украинца. Все из-за высказывания Усика о том, что победу в недавнем бою Юбенко-младшего следовало отдать его сопернику Конору Бенну.

Не могу поверить, что Усик такое сказал. Как он смотрел на бой, если сказал такое? Буду болеть за Дюбуа в его поединке с Усиком. Это странно, потому что я несколько раз встречался с Усиком. Мы общались, он классный парень. Дюбуа подходит к бою после победы на Джошуа, но и Усик в хорошей ситуации,

– заявил Крис.

Напомним, что 26 апреля Юбенк-младший победил Бенна по единогласному решению судей (116-112) после пройденного пути в 12 раундов. Их встреча состоялась на стадионе английского футбольного клуба Тоттенхэм. Эта победа стала для Криса 35-й в профессионалах (25 – нокаутом) при 3-х поражениях в 38-ми боях.

Отметим, что на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Александр уже владел этим статусом после первой победы над Тайсоном Фьюри в мае прошлого года. Тогда украинец сознательно лишился пояса IBF, которым сейчас владеет Даниэль, и потерял звание "абсолюта".

К этому всему еще и "Динамит" заявляет, что возьмет реванш у непобедимого украинца и поставит точку на его карьере. Хотя Усик не собирается уходить на пенсию после данного поединка, а хочет провести еще трилогию с Фьюри, если тот вернется в ринг.