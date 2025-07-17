Усик объяснил важность реванша с Дюбуа для Украины

В четверг, 17 июля, Александр Усик и Даниэль Дюбуа приняли участие в пресс-конференции перед реваншем в Лондоне. Украинский боксер отметил важность этого боя для своей страны.

Украинский чемпион мира признался, что рад своему очередному вояжу в Лондон. Александр Усик уверен в своей будущей победе 19 июля, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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Почему реванш Усик – Дюбуа важен для украинки?

Александр заявил, что хорошо подготовился к реваншу и сделал акцент на важности этого боя для его страны.

Привет, Лондон. Я рад быть здесь снова. Это моя ночь – я верю в это. Я верю в Бога и Матерь Божью. Я готовился к этому бою. Я украинец. Каждый мой бой важен для меня и для команды. Сейчас этот бой важен для моей страны и для воинов, которые ее защищают. Это мотивация для моих людей. Это очень важно для меня,

– сказал Усик.

Отметим, что на общение с прессой украинский боксер приехал в колоритном образе. Фанаты Усика сразу же сравнили его с атаманом. Зато Дюбуа ничем не поразил. Даниэль надел спортивный костюм.

После завершения пресс-конференции боксеры сошлись во второй дуэли взглядов в Лондоне, которая прошла без скандалов. Усик снова был невозмутимым, а Дюбуа снова отреагировал на выкрики фамилии своего соперника.

Напомним, что уже 19 июля любители бокса узнают имя нового абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Усик уже владел этим званием после своей первой победы над Тайсоном Фьюри в мае прошлого года. Но после отказа от пояса IBF, которым сейчас владеет Дюбуа, автоматически потерял статус "абсолюта" в королевском весе.