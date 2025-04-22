Авторитетный менеджер заверил, что следующим соперником Александра Усика станет Даниэль Дюбуа. Эдди Хирн рассказал, кто занимается организацией этого долгожданного реванша, сообщает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Хирн об организации реванша Усик – Дюбуа

Известный промоутер добавил, что вероятный реванш должен стать незабываемым боем, в котором у "Динамита" будут все шансы на звание "абсолюта" в хевивейте.

Насколько я знаю, сейчас все пытаются организовать следующий бой Усика. Это будет противостояние с Дюбуа. Организацией занимаются команда Усика, Фрэнк Уоррен, Всемирный боксерский совет и DAZN. Нас ждет невероятно интересный бой. Дюбуа имеет все шансы стать абсолютным чемпионом мира. Надеюсь, что это будет важный день для британского бокса,

– заявил Хирн.

Справка. В августовском бою 2023-го года Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Встреча состоялась в польском городе Вроцлав.

Напомним, что недавно издание The Ring первым выдало инсайд о дате реванша. По информации источника, вторая битва между Усиком и Дюбуа состоится 12 июля 2025-го года на лондонском "Уэмбли". Зато в команде украинца резко отреагировали на подобную информацию авторитетного портала и заверили, что переговоры о реванше до сих пор продолжаются. Промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что в реванш может вмешаться еще и обязательный претендент на пояс WBO Джозеф Паркер.