Авторитетний менеджер запевнив, що наступним суперником Олександра Усика стане Даніель Дюбуа. Едді Хірн розповів, хто займається організацією цього довгоочікуваного реваншу, повідомляє 24 Канал із посиланням на SecondsOut Boxing News.

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Хірн про організацію реваншу Усик – Дюбуа

Відомий промоутер додав, що ймовірний реванш має стати незабутнім боєм, у якому у "Динаміта" будуть усі шанси на звання "абсолюта" у хевівейті.

Наскільки я знаю, зараз усі намагаються організувати наступний бій Усика. Це буде протистояння з Дюбуа. Організацією займаються команда Усика, Френк Воррен, Всесвітня боксерська рада та DAZN. На нас чекає неймовірно цікавий бій. Дюбуа має всі шанси стати абсолютним чемпіоном світу. Сподіваюся, що це буде важливий день для британського боксу,

– заявив Хірн.

Довідка. У серпневому бою 2023-го року Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9-му раунді. Зустріч відбулась у польському місті Вроцлав.

Нагадаємо, що нещодавно видання The Ring першим видало інсайд про дату реваншу. За інформацією джерела, друга битва між Усиком та Дюбуа відбудеться 12 липня 2025-го року на лондонському "Вемблі". Натомість у команді українця різко відреагували на подібну інформацію авторитетного порталу та запевнили, що перемовини щодо реваншу досі тривають. Промоутер українського боксера Олександр Красюк заявив, що у реванш може втрутитись ще й обов'язковий претендент на пояс WBO Джозеф Паркер.