Ведущий промоутер заговорил о реванше Усик – Дюбуа, оценив шансы "Динамита"

Команды Александра Усика и Даниэля Дюбув пытаются договориться о проведении возможного реванша. Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, что сейчас все работают над организацией следующего боя непобедимого украинца.

Авторитетный менеджер заверил, что следующим соперником Александра Усика станет Даниэль Дюбуа. Эдди Хирн рассказал, кто занимается организацией этого долгожданного реванша, сообщает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Хирн об организации реванша Усик – Дюбуа

Известный промоутер добавил, что вероятный реванш должен стать незабываемым боем, в котором у "Динамита" будут все шансы на звание "абсолюта" в хевивейте.

Насколько я знаю, сейчас все пытаются организовать следующий бой Усика. Это будет противостояние с Дюбуа. Организацией занимаются команда Усика, Фрэнк Уоррен, Всемирный боксерский совет и DAZN. Нас ждет невероятно интересный бой. Дюбуа имеет все шансы стать абсолютным чемпионом мира. Надеюсь, что это будет важный день для британского бокса,

– заявил Хирн.

Справка. В августовском бою 2023-го года Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде. Встреча состоялась в польском городе Вроцлав.

Напомним, что недавно издание The Ring первым выдало инсайд о дате реванша. По информации источника, вторая битва между Усиком и Дюбуа состоится 12 июля 2025-го года на лондонском "Уэмбли". Зато в команде украинца резко отреагировали на подобную информацию авторитетного портала и заверили, что переговоры о реванше до сих пор продолжаются. Промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что в реванш может вмешаться еще и обязательный претендент на пояс WBO Джозеф Паркер.