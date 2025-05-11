"Нокаутирует в конце боя": экс-чемпион мира спрогнозировал победителя реванша Усик – Дюбуа

Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа вызвал вокруг себя большой ажиотаж. Различные эксперты, боксеры и просто фанаты пытаются спрогнозировать победителя поединка.

Тони Белью поделился мыслями относительно боя между Королем хевивейта и "Динамитом". Более того, бывший чемпион мира сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Белью ставит на Усика

Эксперт заявил, что Даниэль Дюбуа хорошо выступит в реванше против Александра Усика. По словам Белью, "Динамит" будет давить на украинца с большой верой, но потом она исчезнет после пропущенных ударов.

Тони Белью беспрекословно считает, что Александр Усик победит Даниэль Дюбуа. По его мнению, украинский чемпион, это аномалия, которая нужна боксу. Экс-чемпион мира не думает. что британец станет тем, кто остановит Короля хевивейта.

Я снова ставлю на Усика, и я думаю, что он нокаутирует его в конце боя, если это не будет победа по очкам. Думаю, он сможет его остановить досрочно,

– сказал Белью.

Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Официальная дата проведения адской битвы 19 июля 2025 года.

Ранее Джон Фьюри сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Отец Тайсона Фьюри считает, что Даниэль сможет на этот раз остановить Александра.