Боксеры сойдутся в адской битве за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Эксперты и фаны с нетерпением ждут поединка на легендарном "Уэмбли" в Лондоне, пытаясь спрогнозировать результат, сообщает 24 канал.

Читайте также "Все делает правильно": бывший чемпион мира дал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Во второй половине боя

Тони Белью поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Бывший чемпион мира отметил, что Александр пока лучший супертяж, в частности, выдающийся боксер эпохи.

Британец подчеркнул, что Даниэль Дюбуа также замечательный боксер. Однако Белью делает ставку на Александра Усик, считая, что он снова победит.

Впрочем, Усик заставил его уже один раз проиграть нокаутом, так что ему мешает повторить это? Дюбуа чувствует уверенность, но Усик его нокаутирует, где-то между 8 и 12 раундами,

– сказал Белью для Seconds Out.

Напомним, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в 2023 году. В польском городе Вроцлав украинский чемпион победил британского боксера техническим нокаутом в девятом раунде.