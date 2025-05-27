Боксери зійдуться у пекельній битві за звання абсолютного чемпіона у надважій вазі. Експерти та фани з нетерпінням чекають на поєдинок на легендарному "Вемблі" у Лондоні, намагаючись спрогнозувати результат, повідомляє 24 канал.

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У другій половині бою

Тоні Белью поділився думками щодо реваншу Усик – Дюбуа. Колишній чемпіон світу наголосив, що Олександр наразі найкращий супертяж, зокрема, найвидатній боксер епохи.

Британець підкреслив, що Даніель Дюбуа також чудовий боксер. Проте Белью робить ставку на Олександра Усик, вважаючи, що він знову переможе.

Утім, Усик змусив його вже один раз програти нокаутом, тож що йому заважає повторити це? Дюбуа відчуває упевненість, але Усик його нокаутує, десь між 8 і 12 раундами,

– сказав Белью для Seconds Out.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбувся у 2023 році. У польському місті Вроцлав український чемпіон переміг британського боксера технічним нокаутом у дев'ятому раунді.