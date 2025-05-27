27 мая, 11:51
Бывший чемпион мира назвал раунд, в котором Усик победит Дюбуа
Основні тези
- 19 июля состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
- Бой пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Этим летом мировое боксерское сообщество увидит сумасшедшее противостояние между звездами современного хевивейта. 19 июля состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Боксеры сойдутся в адской битве за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Эксперты и фаны с нетерпением ждут поединка на легендарном "Уэмбли" в Лондоне, пытаясь спрогнозировать результат, сообщает 24 канал.
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