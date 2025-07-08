"Ждет просто адское испытание": известный боксер предостерег Усика перед реваншем с Дюбуа
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут реванш 19 июля на "Уэмбли" за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
- Британский боксер Джонни Фишер считает, что Дюбуа способен нокаутировать Усика, и поддерживает его в этом поединке.
- Дюбуа имеет серию побед после первого поражения от Усика и недавно показал отличную форму перед реваншем.
- До реванша Дюбуа провел 24 боя, одержав 22 победы, из них 21 – нокаутом, тогда как Усик имеет 23 победы, из которых 14 – нокаутом.
Александр Усик и Даниэль Дюбуа 19 июля проведут реванш на "Уэмбли". На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Британский боксер Джонни Фишер высказал свое мнение относительно реванша Усик – Дюбуа. Известный боец ставит на своего земляка, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.
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Фишер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Фишер отметил мощность ударов "Динамита", который способен нокаутировать Александра. Джонни вспомнил победную серию Даниэля после первого поражения от украинца.
Усика ждет просто адское испытание. Я выбираю победителем Дюбуа, ведь поддерживаю британских боксеров. Дюбуа имеет тяжелый и мощный удар и я думаю, что Даниэль способен нокаутировать Александра. У Даниэля замечательный ход – он победил Хрговича, Миллера и Джошуа. Даниэль победит Усика для всей Британии,
– заявил Фишер.
Недавно Дюбуа похвастался отличной формой, которую набрал накануне реванша в Лондоне.
Напомним, что в августе 2023-го Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве (Польша). После чего Даниэль одержал три победы подряд. Последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда нокаутировал Энтони Джошуа.
Накануне реванша провел 24 боя, в которых одержал 22 победы (21 – нокаутом) при 2-х поражениях. Зато за спиной Александра Усика 23 победных поединка (14 – нокаутом).