"Ждет просто адское испытание": известный боксер предостерег Усика перед реваншем с Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа 19 июля проведут реванш на "Уэмбли". На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Британский боксер Джонни Фишер высказал свое мнение относительно реванша Усик – Дюбуа. Известный боец ставит на своего земляка, сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Фишер назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Фишер отметил мощность ударов "Динамита", который способен нокаутировать Александра. Джонни вспомнил победную серию Даниэля после первого поражения от украинца.

Усика ждет просто адское испытание. Я выбираю победителем Дюбуа, ведь поддерживаю британских боксеров. Дюбуа имеет тяжелый и мощный удар и я думаю, что Даниэль способен нокаутировать Александра. У Даниэля замечательный ход – он победил Хрговича, Миллера и Джошуа. Даниэль победит Усика для всей Британии,

– заявил Фишер.

Недавно Дюбуа похвастался отличной формой, которую набрал накануне реванша в Лондоне.

Напомним, что в августе 2023-го Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в 9-м раунде во Вроцлаве (Польша). После чего Даниэль одержал три победы подряд. Последний раз выходил в ринг в сентябре прошлого года, когда нокаутировал Энтони Джошуа.

Накануне реванша провел 24 боя, в которых одержал 22 победы (21 – нокаутом) при 2-х поражениях. Зато за спиной Александра Усика 23 победных поединка (14 – нокаутом).