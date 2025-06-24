Спарринг-партнер Усика сделал прогноз на реванш украинского чемпиона против Дюбуа
- Александр Усик 19 июля даст реванш Даниэлю Дюбуа в Лондоне, а Фрейзер Кларк, который помогает Усику готовиться, не сумел дать окончательный прогноз на бой.
- Первый бой между Усиком и Дюбуа завершился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде в августе 2023 года.
- Реванш состоится на "Уэмбли" в Лондоне, и на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
Александр Усик 19 июля официально даст реванш Даниэлю Дюбуа в Лондоне. Британский боксер Фрейзер Кларк высказал свое мнение относительно данного реванша.
Фрейзер Кларк имеет с чем сравнивать, ведь помогает Александру Усику готовиться к этому июльскому реваншу. В то же время в прошлом британец спарринговал с Даниэлем Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
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Кларк о реванше Усик – Дюбуа
Британский боксер не сумел дать окончательный прогноз на вторую битву Усика против Дюбуа. В то же время Кларк отметил разницу в возрасте боксеров и фантастичность украинца.
Я не придаю большого значения спаррингам, но мне трудно ставить против Усика, потому что он фантастический чемпион. Даниэль – молодой голодный лев, поэтому это фантастический бой. Я не уверен, как он завершится, но тем не менее это хороший бой,
– сказал Кларк.
Справка. Первый бой Усика против Дюбуа, который состоялся в августе 2023-го, закончился победой украинца. Александр сумел восстановиться от удара ниже пояса в 5-м раунде и в 9-м раунде победил британца техническим нокаутом во Вроцлаве (Польша).
Напомним, что реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне. Это будет домашний поединок для Даниэля. На кону противостояния будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которым украинец уже владел после первой победы над Тайсоном Фьюри.