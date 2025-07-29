Украинский боксер вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. От боя прошло уже 10 дней, а в соцсетях до сих пор появляется целая гора видео с того вечера бокса на "Уэмбли", пишет 24 Канал.

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Как у зрительницы боя вылетел бюст?

Одна из зрительниц, которая наблюдала за реваншем Усик – Дюбуа вживую, выложила забавное видео, которое сняла перед боем. Девушка в шутливом стиле пожаловалась на то, как у барышни, которая сидела неподалеку, постоянно выпадала грудь из-под платья.

Один из таких курьезов произошел во время выхода в ринг украинского чемпиона, когда женщина сильно махала головой, ее просто "ковбасило" от украинской песни "Братья".

Пока все смотрели бой Усика, я должна была отвлекаться на тетку, у которой постоянно выпадала сиська,

– написала зрительница Екатерина.

Забавное видео с болельщицей перед реваншем Усик – Дюбуа

Напомним, что выход Даниэля Дюбуа в ринг не запомнился ничем интересным. Зато выход Усика был разделен на две части. Сначала украинец выходил под "Ave Maria", после чего выход Александра продолжился под традиционную культовую песню "Братья".