Український боксер повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Від бою минуло вже 10 днів, а у соцмережах досі з'являється ціла гора відео із того вечора боксу на "Вемблі", пише 24 Канал.

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Як у глядачки бою вилетів бюст?

Одна із глядачок, яка спостерігала за реваншем Усик – Дюбуа наживо, виклала кумедне відео, яке зняла перед боєм. Дівчина у жартівливому стилі побідкалась на те, як у панянки, яка сиділа неподалік, постійно випадали груди з-під сукні.

Один із таких курйозів стався під час виходу у ринг українського чемпіона, коли жінка сильно махала головою, її просто "ковбасило" від української пісні "Браття".

Поки всі дивилися бій Усика, я мусила відволікатися на тьотку, в якої постійно випадала цицька,

– написала глядачка Катерина.

Кумедне відео із уболівальницею перед реваншем Усик – Дюбуа

Нагадаємо, що вихід Даніеля Дюбуа у ринг не запам'ятався нічим цікавим. Натомість вихід Усика був поділений на дві частини. Спершу українець виходив під "Ave Maria", після чого вихід Олександра продовжився під традиційну культову пісню "Браття".