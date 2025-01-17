Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри принял вызов от Даниэля Дюбуа. Британский супертяжеловес стремится отомстить украинскому чемпиону за поражение двухлетней давности.

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Сможет ли Дюбуа победить Усика

Шакур Стивенсон прокомментировал будущий потенциальный реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Американский боксер оценил шансы британца победить украинского чемпиона.

Стивенсон считает, что сейчас Усика невозможно победить. По его мнению, "Динамит" также не сможет одолеть в поединке Короля хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Я думаю, что это просто невозможно сделать – победить Усика. В настоящее время я не знаю, как это сделать,

– сказал Стивенсон.

Отметим, что Даниэль Дюбуа может выйти в ринг с Александром Усиком, только в случае победы над Джозефом Паркером из Новой Зеландии. Поединок должен состояться 22 февраля 2025 года.

Напомним, что Александр Усик уже встречался с Даниэлем Дюбуа в 2023 году во Вроцлаве. В том противостоянии украинский чемпион одолел британского боксера техническим нокаутом в 9-м раунде.