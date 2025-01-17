Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі прийняв виклик від Даніеля Дюбуа. Британський супертяж прагне помститись українському чемпіону за поразку дворічної давнини.

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Чи зможе Дюбуа перемогти Усика

Шакур Стівенсон прокоментував майбутній потенційний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Американський боксер оцінив шанси британця перемогти українського чемпіона.

Стівенсон вважає, що наразі Усика неможливо перемогти. На його думку, "Динаміт" також не зможе здолати у поєдинку Короля хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Я думаю, що це просто неможливо зробити – перемогти Усика. На цей час я не знаю, як це зробити,

– сказав Стівенсон.

Зазначимо, що Даніель Дюбуа може вийти у ринг з Олександром Усиком, лише у разі перемоги над Джозефом Паркером із Нової Зеландії. Поєдинок має відбутись 22 лютого 2025 року.

Нагадаємо, що Олександр Усик вже зустрічався з Даніелем Дюбуа у 2023 році у Вроцлаві. У тому протистоянні український чемпіон здолав британського боксера технічним нокаутом у 9-му раунді.