По словам авторитетного промоутера, именно первый бой против Александра Усика стал самым значительным в карьере Даниэля Дюбуа. Фрэнк Уоррен заявил, что этот поединок навсегда изменил британского боксера, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxNation.

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Уоррен об изменениях в Дюбуа

Бой против Усика стал определяющим моментом в его карьере. Думаю, он знает, что мог сделать больше в том бою. Его отвлекал рефери, но мы уже обсуждали это миллион раз. После того боя он очень изменился. У него всегда была сила и боксерские навыки, но сейчас он тренируется с Доном Чарльзом, и у них хорошая связь. Он верит, что является лучшим, и это не просто слова,

– сказал Уоррен.

Справка. 26 августа 2023-го Дюбуа вышел в один ринг против Усика. Поединок закончился победой техническим нокаутом Александра в 9-м раунде. Также этот поединок запомнился ударом ниже пояса от британца в 5-м раунде.

Уоррен отметил габариты Дюбуа, который в последних своих трех боях был андердогом, но заканчивал победами. Известный промоутер назвал Даниэля фаворитом ближайшей битвы против Джозефа Паркера, которая состоится 22 февраля 2025-го года.

К слову, в своих последних боях Дюбуа обидел Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа.

Добавим, что в этом поединке "Динамит" будет защищать свой титул IBF. Только в случае победы Дюбуа сможет претендовать на реванш против Усика. Интересно, что на бой против победителя встречи Дюбуа – Паркер претендуют двое других боксеров – Джо Джойс и Энтони Джошуа.