За словами авторитетного промоутера, саме перший бій проти Олександра Усика став найвизначальнішим у кар'єрі Даніеля Дюбуа. Френк Воррен заявив, що цей двобій назавжди змінив британського боксера, пише 24 Канал із посиланням на BoxNation.

Оце так Кривдник Дюбуа може вкрасти реванш в Усика за абсолютне чемпіонство

Воррен про зміни у Дюбуа

Бій проти Усика став визначальним моментом у його кар'єрі. Думаю, він знає, що міг зробити більше в тому бою. Його відволікав рефері, але ми вже обговорювали це мільйон разів. Після того бою він дуже змінився. У нього завжди була сила і боксерські навички, але зараз він тренується з Доном Чарльзом, і у них гарний зв’язок. Він вірить, що є найкращим, і це не просто слова,

– сказав Воррен.

Довідка. 26 серпня 2023-го Дюбуа вийшов в один ринг проти Усика. Поєдинок закінчився перемогою технічним нокаутом Олександра у 9-му раунді. Також цей двобій запам'ятався ударом нижче пояса від британця у 5-му раунді.

Воррен відзначив габарити Дюбуа, який в останніх своїх трьох боях був андердогом, але закінчував перемогами. Відомий промоутер назвав Даніеля фаворитом найближчої битви проти Джозефа Паркера, яка відбудеться 22 лютого 2025-го року.

До слова, у своїх останніх боях Дюбуа скривдив Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа.

Додамо, що у цьому двобою "Динаміт" захищатиме свій титул IBF. Лише у випадку перемоги Дюбуа зможе претендувати на реванш проти Усика. Цікаво, що на бій проти переможця зустрічі Дюбуа – Паркер претендують двоє інших боксерів – Джо Джойс та Ентоні Джошуа.