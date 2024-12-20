"Грохот в джунглях": победитель реванша Усик –Фьюри получит особый пояс

Уже 21 декабря Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут реванш в Эр-Рияде. На кону второй встречи будут стоять не только все пояса украинского чемпиона.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман показал особый пояс, который получит победитель реванша 21 декабря. На кону второго боя Усик – Фьюри будет стоять уникальный чемпионский пояс, который посвятили 50-летию легендарного противостояния Мохаммеда Али против Джорджа Формана, сообщает 24 Канал со ссылкой на аккаунт Маурисио Сулеймана в соцсети Х.

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Особый пояс для триумфатора

Памятный бой даже получил название "Грохот в джунглях". Его титул сделан из золота и украшен леопардовым принтом. По бокам пояса есть изображения обоих боксеров реванша – Александра Усика и Тайсона Фьюри. Уже 21 декабря все узнают, на чьем теле будет красоваться этот уникальный титул. Отметим, что в первом бою победил Усик (по раздельному решению судей после 12 раундов).

Видео презентации пояса "Грохот в джунглях"

Это очень особенный пояс, ведь "Грохот в джунглях" считается одним из величайших боксерских поединков 20-го века. 30 октября 1974-го года ДР Конго (нынешнее название таково) Мохаммед Али и Джордж Форман вышли в один ринг. Поединок длился 8 раундов, в которой Али нанес первое поражение Форману в карьере да еще и нокаутом.

Обратите внимание! На кону реванша не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. В конце июня Усик подарил пояс IBF победителю боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа и потерял статус "абсолюта".

Напомним, что Джордж Форман до сих пор владеет мировым рекордом. Поверженный Мохаммедом Али боксер до сих пор является старейшим чемпионом мира. Это звание он получил в возрасте 45 лет. Интересно, что Владимир Кличко стремится побить рекорд Формана, поэтому все больше слухов появляется вокруг возможного возвращения украинца на ринг.