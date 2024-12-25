Усик – Фьюри 2: появилось полное видео реванша

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели реванш года, которого так все ждали. Украинский боксер во второй раз победил "Цыганского короля" по решению судей, подтвердив свой статус непобедимого.

Боксеры провели полный 12-раундовый поединок, а победителя второй битвы Усик – Фьюри снова определяли судьи. Все трое отдали единогласную победу украинскому боксеру – трижды 116-112.

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Полный реванш Усик – Фьюри

Сейчас Усик и Фьюри отстранены от бокса. WBC отстранила обоих боксеров от ринга, чтобы не рисковать их здоровьем после очного поединка. На супертяжей ждет отдых в кругу семей.

Глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сделал предновогодний подарок для всех любителей бокса. Турки Аль аш-Шейх опубликовал на своем ютуб-канале полное видео реванша Усик – Фьюри, передает 24 Канал.

Полное видео реванша Усик – Фьюри

Интересно, что перед реваншем в Эр-Рияде Турки Аль аш-Шейх открыто поддерживал Фьюри. Руководитель мечтал устроить трилогию в противостоянии Усик – Фьюри, но украинец разрушил все планы Турки Аль аш-Шейха. Хотя Тайсон до сих пор поговаривал о возможной трилогии с Усиком, но вряд ли Александр найдет стимул в третий раз выходить в ринг против британца после двух подряд побед над ним.