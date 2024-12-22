Чемпион мира попросил прощения у Усика после его второй победы над Фьюри

Александр Усик доказал, почему именно его считали фаворитом боя-реванша против Тайсона Фьюри. Украинский боксер провел великолепный поединок в Эр-Рияде и одержал победу по единогласному решению судей.

Все трое судей отдали победу украинскому чемпиону 116-112. Александр Усик нанес второе поражение за год Тайсону Фьюри и закрыл рот всем критикам, которые открыто называли его андердогом реванша.

Интересно узнать Усик откровенно рассказал, будет ли продолжать карьеру после двух побед над Фьюри

Усик убедил Стивенсона

Одним из таких был чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон. Накануне реванша американский боксер делал свой прогноз на второй бой, в котором поставил ставку на Тайсона. Хотя тоже сделал комплимент Александру.

После победы Усика в реванше над Фьюри, Стивенсон прекратил свое молчание и взял слово в соцсетях, сообщает 24 Канал. Одиозный чемпион мира публично попросил прощения у Александра.

Мои извинения, Усик. Ты – другой,

– написал Шакур Стивенсон.

Напомним, что именно Шакур Стивенсон в этом году бросал вызов другому украинскому боксеру Василию Ломаченко. Они даже вступили в словесную перепалку на вечере бокса Кроуфорд – Мадримов, но то конкретики дело пока не дошло.