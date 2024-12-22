Легендарный в прошлом боксер приехал на фарт. Хотя Александр Усик провел полный 12-раундовый бой против Тайсона Фьюри, но но одержал победу по единогласному решению судей – 116-112.

Стоит внимания Усик рассказал, вернется ли в крузервейт после победных боев с Фьюри

Поздравление от легенды бокса

После победного для Усика реванша Владимир Кличко оставил в своих соцсетях месседж с благодарностью для Александра. Кличко-младший поздравил Усика с победой и заверил, что Украине повезло иметь такого славного чемпиона, пишет 24 Канал.

Поздравляем чемпиона Александра Усика. Украине повезло, что ты у нее есть. Ты настоящий знаменосец нашей стойкости. Слава Украине,

– написал Кличко-младший.

Отметим, что еще перед реваншем Кличко посетил пресс-конференцию боксеров и успел даже перекинуться несколькими словами с Усиком.

Внимание боксерского сообщества сейчас не только к Александру Усику и его двум победам над "Цыганским королем". Все больше слухов появляется вокруг возможного возвращения в ринг Владимира Кличко, который якобы хочет побить рекорд Джорджа Формана. Украинец хочет стать самым старым чемпионом мира.

Напомним, что Форман получил чемпионский титул в возрасте 45 лет. А Владимиру Кличко уже исполнилось 48 лет.