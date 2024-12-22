Легендарний у минулому боксер приїхав на фарт. Хоч Олександр Усик провів повний 12-раундовий бій проти Тайсона Ф'юрі, але здобув перемогу за одноголосним рішенням суддів – 116-112.

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Привітання від легенди боксу

Після переможного для Усика реваншу Володимир Кличко залишив у своїх соцмережах меседж із подякою для Олександра. Кличко-молодший привітав Усика із перемогою та запевнив, що Україні пощастило мати такого славетного чемпіона, пише 24 Канал.

Вітаємо чемпіона Олександра Усика. Україні пощастило, що ти в неї є. Ти справжній прапороносець нашої стійкості. Слава Україні,

– написав Кличко-молодший.

Відзначимо, що ще перед реваншем Кличко відвідав пресконференцію боксерів та встиг навіть перекинутись декількома словами із Усиком.

Увага боксерської спільноти зараз не лише до Олександра Усика та його двох перемог над "Циганським королем". Все більше чуток з'являється навколо можливого повернення у ринг Володимира Кличка, який начебто хоче побити рекорд Джорджа Формана. Українець хоче стати найстарішим чемпіоном світу.

Нагадаємо, що Форман здобув чемпіонський титул у віці 45 років. А Володимиру Кличку вже виповнилось 48 років.