Фьюри назвал "политикой" поражение Усику и бросил вызов на второй реванш

Тайсон Фьюри не может смириться с поражениями Александру Усику. Британец вернулся в бокс после завершения карьеры и теперь требует у украинца еще один реванш.

Фьюри в своем инстаграме в очередной раз поставил под сомнение справедливость победы Усика. По мнению бывшего чемпиона мира, его "ограбили".

Что Фьюри сказал о реванше с Усиком?

Более того, "Цыганский король", как называют боксера, назвал победы украинца "политикой". Тайсон уверен, что сможет вернуть себе звание чемпиона.

Два чертовых решения не определяют будущее человека, его жизнь или карьеру. Первый бой с Усиком был подарком, второй – откровенным ограблением. Но я в порядке, я понимаю, что это политика. Я иду за тобой, после моего возвращения на трон ты будешь свергнут. На сто процентов, у меня нет никаких сомнений, что я снова смогу достичь вершины. В течение этого года я вернусь на вершину бокса в супертяжелом весе,

– сказал Фьюри.

Что известно о возвращении Фьюри?

После двух подряд поражений Усик в 2024 году британский боксер решил завершить карьеру. Однако в начале 2026 года Тайсон шокировал решением вернуться на ринг и и приступил к тренировкам.

Как говорится на сайте BoxRec, в течение карьеры Фьюри провел 36 боев, в которых одержал 34 победы. Единственный боксер, которому проиграл британец, это Усик. Украинский чемпион не против встретиться с Тайсоном, но выдвинул условие.

Усик заявил, что проведет бой с Фьюри, если на кону будет статус абсолютного чемпиона мира. Для этого британцу как минимум нужно получить пояс WBO, который удерживает Фабио Уордли.

Кроме Усика, среди вероятных соперников британца называли Энтони Джошуа. Однако последний недавно попал в смертельную аварию и не известно, захочет ли "Эй-Джей" продолжать карьеру.

Кто следующий соперник Усика?