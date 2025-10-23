Менеджер Усика оценил шансы на проведение третьего боя против Фьюри
- Менеджер Александра Усика, Эгис Климас, не исключает возможность третьего боя с Тайсоном Фьюри, но сомневается в заинтересованности фанатов.
- Директор команды Усика, Сергей Лапин, считает, что трилогия нецелесообразна, поскольку Усик уже дважды победил Фьюри в 2024 году.
В прессе есть немало новостей о вероятной трилогии в противостоянии Александра Усика и Тайсона Фьюри. Эгис Климас, менеджер украинского боксера, высказал свое мнение относительно возможного третьего боя.
Представитель Александра Усика заявил, что не может гарантировать организации трилогии против Тайсона Фьюри, но и категорически не исключил такого варианта третьего боя. Эгис Климас рассказал, при каком условии может состояться трилогия, передает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.
Что сказал Климас о возможной трилогии Усик – Фьюри?
Менеджер украинского чемпиона не уверен, что третий бой между Усиком и Фьюри заинтересует поклонников бокса. В то же время Климас вспомнил желание Тайсона в третий раз выйти в ринг против украинца. Эгис добавил, что Усик также готов к такому возможному противостоянию.
Сначала для проведения такого боя нужно, чтобы "Цыганский король" восстановил свою карьеру.
Не знаю. Надо посмотреть на ситуацию – что будет доступно. Он уже дважды победил Фьюри. Но действительно ли фанаты этого хотят? Это вопрос не ко мне, а к ним. Заполнят ли они стадион? Посмотрим. Тайсон говорил, что хочет драться, но действительно ли это так? Мой парень готов, он тренируется и никогда не заявлял о завершении карьеры. С Фьюри никогда не знаешь – сегодня он говорит, что завершает, завтра – что возвращается, а потом снова передумывает. Мы будем двигаться дальше, но только с тем, что будет реальным и конкретным,
– заявил Климас.
В то же время Сергей Лапин, директор команды Усика, в интервью The Ring уверял, что не видит смысла в проведении трилогии против Тайсона. Ведь Александр уже дважды за 2024 год победил "Цыганского короля".
"Теоретически, это интересная опция, но для кого? Если поклонники бокса действительно ее поддержат, возможно. Однако, по моему мнению, эта глава уже закрыта", – подчеркивал Лапин.
Что известно о противостоянии Усик – Фьюри?
В 2024-м году Усик дважды победил Фьюри. Это были дебютные поражения в карьере британского супертяжеловеса.
После чего в начале января 2025-го Тайсон в очередной раз объявил, что уходит на пенсию. Из которой, к слову, до сих пор не вышел.
СМИ активно приписывают Фьюри возвращение в ринг ради британской битвы против Энтони Джошуа. Однако Тайсона не слишком привлекает этот вариант, ведь он не спешит восстанавливать карьеру.
Ранее "Цыганский король" выдал одиозный анонс третьего боя с Усиком, который якобы в апреле 2026-го должен состояться на "Уэмбли". Но это все было просто ложью от британца.
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказывал, почему Усик следует провести третий бой против Фьюри, назвав привлекательное условие для украинца.