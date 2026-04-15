Усик ответил, когда состоится его бой с Тайсоном Фьюри
- Усик готов к бою с Фьюри после встречи с Рико Верховеном 23 мая.
- Фьюри вернулся в бокс после 16 месяцев перерыва и победил Арсланбека Махмудова.
Тайсон Фьюри 11 апреля вернулся в бокс после 16 месяцев перерыва и уверенно победил россиянина Арсланбека Махмудова. После боя "Цыганский король" не исключил, что проведет третий бой с Александром Усиком.
Объединенный чемпион мира из Украины в интервью The Ring высказался о еще одном реванше с Фьюри. Боксер сказал, что готов к поединку с Тайсоном, однако после того, как встретится с Рико Верховеном 23 мая.
Смотрите также Тайсон Фьюри потерял космическую сумму денег за бой с россиянином
Что Усик сказал о бое с Фьюри?
39-летний Усик отметил, что посмотрел только половину поединка Фьюри – Махмудов, ведь пошел в церковь на Пасху.
Так, я слышал, как Тайсон сказал: "Возможно, трилогия с Усиком". Я готов, но после боя с Рико, потому что сейчас я сосредоточен только на 23 мая,
– заявил спортсмен.
Также украинец положительно оценил возвращение Фьюри, который после двух поражений Усику в 2024 году объявил о завершении карьеры. По его словам, это "нужный игрок" для супертяжелого веса.
Добавим, что Фьюри, который не согласен с двумя поражениями от Усика, бросил вызов экс-чемпиону мира Энтони Джошуа, который тренируется с Усиком. Украинский чемпион выразил уверенность, что "Эй-Джей" победит "Цыганского короля", если их бой состоится.
Что известно о возвращении Фьюри?
Согласно данным сайта BoxRec, Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей. После поединка обоих спортсменов временно отстранили от бокса по соображениям безопасности для их здоровья.
Из пределов ринга Тайсон бросил вызов Джошуа, который следил за поединком на арене в Лондоне. Бывший чемпион мира не дал четкого ответа, принял ли вызов земляка. Впоследствии Фьюри сказал, что готов к поединку с Усиком.
Отметим, что Эдди Хирн, промоутер Джошуа, сообщил, что стороны ведут переговоры о поединке. По его словам, противостояние состоится. Он также заявил, что боксеры могут встретиться уже осенью 2026 года.