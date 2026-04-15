15 апреля, 20:02
3

Усик ответил, когда состоится его бой с Тайсоном Фьюри

Михаил Гема
Основные тезисы
  • Усик готов к бою с Фьюри после встречи с Рико Верховеном 23 мая.
  • Фьюри вернулся в бокс после 16 месяцев перерыва и победил Арсланбека Махмудова.

Тайсон Фьюри 11 апреля вернулся в бокс после 16 месяцев перерыва и уверенно победил россиянина Арсланбека Махмудова. После боя "Цыганский король" не исключил, что проведет третий бой с Александром Усиком.

Объединенный чемпион мира из Украины в интервью The Ring высказался о еще одном реванше с Фьюри. Боксер сказал, что готов к поединку с Тайсоном, однако после того, как встретится с Рико Верховеном 23 мая.

Что Усик сказал о бое с Фьюри?

39-летний Усик отметил, что посмотрел только половину поединка Фьюри – Махмудов, ведь пошел в церковь на Пасху.

Так, я слышал, как Тайсон сказал: "Возможно, трилогия с Усиком". Я готов, но после боя с Рико, потому что сейчас я сосредоточен только на 23 мая,
– заявил спортсмен.

Также украинец положительно оценил возвращение Фьюри, который после двух поражений Усику в 2024 году объявил о завершении карьеры. По его словам, это "нужный игрок" для супертяжелого веса.

Добавим, что Фьюри, который не согласен с двумя поражениями от Усика, бросил вызов экс-чемпиону мира Энтони Джошуа, который тренируется с Усиком. Украинский чемпион выразил уверенность, что "Эй-Джей" победит "Цыганского короля", если их бой состоится.

Что известно о возвращении Фьюри?

  • Согласно данным сайта BoxRec, Фьюри победил Махмудова единогласным решением судей. После поединка обоих спортсменов временно отстранили от бокса по соображениям безопасности для их здоровья.

  • Из пределов ринга Тайсон бросил вызов Джошуа, который следил за поединком на арене в Лондоне. Бывший чемпион мира не дал четкого ответа, принял ли вызов земляка. Впоследствии Фьюри сказал, что готов к поединку с Усиком.

  • Отметим, что Эдди Хирн, промоутер Джошуа, сообщил, что стороны ведут переговоры о поединке. По его словам, противостояние состоится. Он также заявил, что боксеры могут встретиться уже осенью 2026 года.