Усик ответил, когда состоится его бой с Тайсоном Фьюри

Тайсон Фьюри 11 апреля вернулся в бокс после 16 месяцев перерыва и уверенно победил россиянина Арсланбека Махмудова. После боя "Цыганский король" не исключил, что проведет третий бой с Александром Усиком.

Объединенный чемпион мира из Украины в интервью The Ring высказался о еще одном реванше с Фьюри. Боксер сказал, что готов к поединку с Тайсоном, однако после того, как встретится с Рико Верховеном 23 мая.

Что Усик сказал о бое с Фьюри?

39-летний Усик отметил, что посмотрел только половину поединка Фьюри – Махмудов, ведь пошел в церковь на Пасху.

Так, я слышал, как Тайсон сказал: "Возможно, трилогия с Усиком". Я готов, но после боя с Рико, потому что сейчас я сосредоточен только на 23 мая,

– заявил спортсмен.

Также украинец положительно оценил возвращение Фьюри, который после двух поражений Усику в 2024 году объявил о завершении карьеры. По его словам, это "нужный игрок" для супертяжелого веса.

Добавим, что Фьюри, который не согласен с двумя поражениями от Усика, бросил вызов экс-чемпиону мира Энтони Джошуа, который тренируется с Усиком. Украинский чемпион выразил уверенность, что "Эй-Джей" победит "Цыганского короля", если их бой состоится.

