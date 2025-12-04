В команде Усика впервые отреагировали на решение украинца драться с Уайлдером
- Александр Усик планирует бой с Деонтеем Уайлдером в 2026 году.
- Усик также рассматривает возможность боя с Энди Руисом, но приоритетным остается поединок с Уайлдером.
Александр Усик определился со следующим соперником. Украинский боксер хотел бы в 2026 году подраться с Деонтеем Уайлдером.
Директор команды Усика Сергей Лапин поделился мыслями о решении чемпиона. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Ready to Fight.
Что сказал Лапин о бое Усик – Уайлдер?
Лапин поддержал идею Усика подраться с Уайлдером. Директор команды украинского боксера отметил, что американец именитый боец имя которого появится в рекорде его подопечного.
Он подчеркнул достижения Уайлдера, отметив, что американец все-таки бывший чемпион мира, а также является одним из самых опасных панчеров в истории.
Победа над таким человеком укрепляет наследие Усика и закрывает еще одну важную главу в истории тяжелого веса. Это не просто бой.
– сказал Лапин.
Директор команды Усика отметил, что бой против Уайлдера привлечет большое внимание болельщиков, СМИ, а также всего боксерского мира.
С кем еще Усик хотел бы провести бой?
Александр Усик в комментарии iFL TV высказался о возможном бое с Энди Руисом. Он отметил, что не исключает вариант поединка с мексиканским боксером, хотя ранее с ним не встречался.
Дам ли шанс Энди Руису? Я не знаю, с ним я не дрался. Возможно, после боя с Деонтеем Уайлдером. Я не знаю. Сейчас я просто работаю по своему плану, – сказал Усик.
Украинский боксер также заявил, что возможно его план отличается от плана команды. Однако сейчас в первую очередь бой с Уайлдером.
Усик – Уайлдер: что известно о бое?
Бой может состояться в феврале – марте в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, или же в апреле в США (Лас-Вегас или Нью-Йорк). Сейчас команды решают вопрос о месте проведения боя.
Отметим, что Уайлдер уже отреагировал на вызов Усика. Американский боксер выразил удивление, но в восторге от возможности встретиться с украинским чемпионом в очном противостоянии.
Усик также выразил желание, чтобы на кону поединка был чемпионский пояс WBC. Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман отметил, что организация дала разрешение на проведение титульного боя.