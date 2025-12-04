У команді Усика вперше відреагували на рішення українця битися із Вайлдером

Олександр Усик визначився із наступним суперником. Український боксер хотів би у 2026 році побитися із Деонтеєм Вайлдером.

Директор команди Усика Сергій Лапін поділився думками про рішення чемпіона. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Ready to Fight.

Що сказав Лапін про бій Усик – Вайлдер?

Лапін підтримав ідею Усика побитися з Вайлдером. Директор команди українського боксера наголосив, що американець іменитий боєць ім'я якого з'явиться у рекорді його підопічного.

Він підкреслив здобутки Вайлдера, зазначивши, що американець все-таки колишній чемпіон світу, а також є одним з найнебезпечніших панчерів в історії.

Перемога над такою людиною зміцнює спадщину Усика та закриває ще одну важливу главу в історії важкої ваги. Це не просто бій.

– сказав Лапін.

Директор команди Усика наголосив, що бій проти Вайлдера приверне велику увагу вболівальників, ЗМІ, а також усього боксерського світу.

З ким ще Усик хотів би провести бій?

Олександр Усик у коментарі iFL TV висловився про можливий бій з Енді Руїсом. Він наголосив, що не виключає варіант поєдинку з мексиканським боксером, хоча раніше з ним не зустрічався.

Чи дам шанс Енді Руїсу? Я не знаю, з ним я не бився. Можливо, після бою з Деонтеєм Вайлдером. Я не знаю. Зараз я просто працюю за своїм планом, – сказав Усик.

Український боксер також заявив, що можливо його план відрізняється від плану команди. Проте зараз впершу чергу бій з Вайлдером.

Усик – Вайлдер: що відомо про бій?