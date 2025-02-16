Усик раскрыл грандиозный план о бое в Украине: кто может стать соперником чемпиона

Чемпион мира по версии WBA, WBO и WBC в хевивейте Александр Усик рассказал о будущих планах. Украинский боксер назвал бой, который может состояться в Украине.

Речь идет о реванше с Дереком Чисорой. Александр Усик не исключает варианта боя с британским экс-соперником, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

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Большие планы Усика

Чемпион мира признался, что в будущем хотел бы провести бой в столице Украины. К сожалению, пока это невозможно из-за продолжения большой войны против России.

Бой с Чисорой? Да, это возможно, но не сейчас. В будущем я хочу поединок на стадионе в Киеве. Сейчас это невозможно, потому что у нас идет война,

– заявил Усик.

Напомним, что Чисора включил Усика в тройку желаемых соперников на свой юбилейный 50-й бой в профи-ринге. Именно за кандидатуру Александра было больше всего оваций после недавней победы Дерека над Отто Валлином. Также в эту топ-3 Чисоры вошли Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа.

Справка. 31 октября 2020-го года Усик и Чисора уже выходили в один ринг. Тогда по единогласному решению судей победу одержал Александр – 117-112 и дважды 115-113. Украинец выиграл титул чемпиона WBO Inter-Continental, которым владел британец.

В СМИ отмечают, что Чисора не получит топового гиганта хевивейта на свой 50-й бой в профессиональной карьере.

Александр Усик ждет боя Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, который состоится уже 22 февраля в Эр-Рияде. На кону будет стоять титул IBF, которым пока владеет Дюбуа. Именно в этом поединке определится следующий соперник украинца, с которым он подерется за "абсолют" в супертяжелом весе.

Если это будет Дюбуа, то Даниэль получит желанный реванш от непобедимого украинца, которому он проиграл летом 2023-го.