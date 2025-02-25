Промоутер назвал двух кандидатов на бой с Дюбуа: желания Усика могут быть разрушены

Даниэль Дюбуа снялся с боя против Джозефа Паркера из-за внезапной болезни. В этом поединке должен был определиться следующий соперник Александра Усика, но теперь реванш украинца против "Динамита" под вопросом.

Промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен назвал двух кандидатов на поединок против Даниэля Дюбуа. Известный функционер анонсировал дедлайн выбора следующего соперника "Динамита", информирует 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Кто может стать соперником Дюбуа

Уоррен добавил, что финальное решение остается за Дюбуа.

Надо смотреть на следующий шаг, и я думаю, что это будет либо Усик в бою за все четыре пояса, или, возможно, Эй Джей. Мы должны решить это в течение следующей недели или около того. Мы обсудим варианты с командой и примем решение. Каждое мнение важно, но самое важное мнение – это мнение Даниэля, ведь именно он выходит в ринг и принимает окончательное решение,

– сказал Уоррен.

Еще раньше было известно, что Энтони Джошуа, как и Александр Усик, претендует на бой с победителем противостояния Дюбуа – Паркер. Также была информация, что Эй Джей ждет возвращения Тайсона Фьюри в ринг ради их очной британской битвы. Однако "Цыганский король" не спешит возвращаться в ринг.

Отметим, что Дюбуа уже встречался на профи-ринге с Усиком и Джошуа. Летом 2023-го Даниэль проиграл техническим нокаутом в девятом раунде Усику, а вот 21 сентября прошлого года "Динамит" нокаутировал Джошуа.

Также стало известно, что на бой против Дюбуа претендует Джозеф Паркер, который 22 февраля нокаутировал Мартина Баколе. Новозеландец таки хочет провести сорванную встречу.