Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа в реванше и теперь обязан драться с Джозефом Паркером. Однако украинский боксер может отказаться от титула WBO и выбрать другого соперника

Возможно, что Александр Усик встретится с Мозесом Итаумой. Бывший чемпион мира Рикки Хаттон дал совет британскому боксеру, который может подраться с украинским чемпионом, сообщает 24 канал со ссылкой на BBC.

Что Мозесу посоветовал Хаттон?

Рикки Хаттон считает, что Мозес Итаума очень быстро стал популярным боксером. Он также отметил, что в бою против Диллиана Уайта британец выглядел очень опытным, что не свойственно для его возраста.

Бывший чемпион мира высказался относительно возможного боя против Усика. Хаттон считает, что Мозесу надо подождать, ведь ему рано драться против абсолютного чемпиона мира.

Они уже говорят об Усике, но давайте немного подождем. Усик проведет еще лишь несколько боев. Если посмотреть на тяжеловесов, которые появляются, то для Итаумы все открыто, и я думаю, что он может все решить,

– сказал Хаттон.

Рикки Хаттон заявил, что Мозесу Итауме нужно провести еще несколько боев перед тем, как драться с Александром Усиком. Бывший чемпион мира считает, что британец может подраться с Фабио Уордли или Фрейзером Кларком.

Ранее сообщалось о том, что в команде Усика заговорили о бое с Итаумой в будущем.