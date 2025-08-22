Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа у реванші та тепер зобов'язаний битися з Джозефом Паркером. Проте український боксер може відмовитись від титулу WBO та обрати іншого суперника

Можливо, що Олександр Усик зустрінеться з Мозесом Ітаумою. Колишній чемпіон світу Ріккі Хаттон дав пораду британському боксеру, який може побитися з українським чемпіоном, повідомляє 24 канал із посиланням на BBC.

Що Мозесу порадив Хаттон?

Ріккі Хаттон вважає, що Мозес Ітаума дуже швидко став популярним боксером. Він також зазначив, що у бою проти Ділліана Вайта британець виглядав дуже досвідченим, що не властиво для його віку.

Колишній чемпіон світу висловився щодо можливого бою проти Усика. Хаттон вважає, що Мозесу треба почекати, адже йому зарано битися проти абсолютного чемпіона світу.

Вони вже говорять про Усика, але давайте трохи зачекаємо. Усик проведе ще лише кілька боїв. Якщо подивитися на важковаговиків, які з'являються, то для Ітауми все відкрито, і я думаю, що він може все вирішити,

– сказав Хаттон.

Ріккі Хаттон заявив, що Мозесу Ітаумі потрібно провести ще декілька боїв перед тим, як битись з Олександром Усиком. Колишній чемпіон світу вважає, що британець може побитися з Фабіо Вордлі або ж Фрейзером Кларком.

Раніше повідомляли про те, що у команді Усика заговорили про бій з Ітаумою у майбутньому.