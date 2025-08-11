"Это ад": легенда бокса категорически отрицает бой Усика с "Новым Майком Тайсоном"
- Рой Джонс-младший объяснил, почему Мозес Итаума не должен сейчас драться с Александром Усиком.
- Следующий поединок Мозеса Итаумы состоится 16 августа против Диллиана Уайта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Александр Усик один из величайших боксеров в истории. С украинским чемпионом мечтают подраться немало бойцов.
Один из таких, это британский боксер Мозес Итаума. Рой Джонс-младший высказался относительно возможного боя проспекта с абсолютным чемпионом мира Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.
Читайте также "Новый Майк Тайсон" предположил, насколько возможен его бой с Усиком
Стоит ли драться Итауме с Усиком?
Легенда бокса отметил, что Мозес Итаума беспрекословно талантливый боксер. Однако надо, чтобы карьера "Нового Майка Тайсона" развивалась поступовно без резких переходов.
Поэтому сейчас британцу не надо драться с украинским боксером. Потому что поединок с Александром Усиком, это настоящий ад.
Усик сейчас – это ад. Нельзя бросать его к волкам слишком рано. Посмотрите, что произошло с Джаредом Андерсоном, когда его слишком быстро бросили в бой,
– сказал Джонс-младший.
Отметим, что следующий бой Мозес Итаума проведет против Диллиана Уайта. Поединок состоится 16 августа в саудовском Эр-Рияде.
Ранее сообщалось о том, что Тони Белью поставил Мозесу Итауме в пример Александра Усика. Бывший чемпион мира рассказал, как британцу достичь успеха в боксе.