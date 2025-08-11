"Це пекло": легенда боксу категорично заперечив бій Усика з "Новим Майком Тайсоном"
- Рой Джонс-молодший пояснив, чому Мозес Ітаума не повинен зараз битись з Олександром Усиком.
- Наступний поєдинок Мозеса Ітауми відбудеться 16 серпня проти Ділліана Вайта в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Олександр Усик один з найвидатніших боксерів в історії. З українським чемпіоном мріють побитись чимало бійців.
Один з таких, це британський боксер Мозес Ітаума. Рой Джонс-молодший висловився щодо можливого бою проспекта з абсолютним чемпіоном світу Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на The Ring.
Чи варто битись Ітаумі з Усиком?
Легенда боксу наголосив, що Мозес Ітаума беззаперечно талановитий боксер. Однак треба, щоб кар'єра "Нового Майка Тайсона" розвивалась поступовно без різких переходів.
Тому наразі британцю не треба битись з українським боксером. Тому що поєдинок з Олександром Усиком, це справжнє пекло.
Усик зараз – це пекло. Не можна кидати його до вовків занадто рано. Подивіться, що сталося з Джаредом Андерсоном, коли його занадто швидко кинули в бій,
– сказав Джонс-молодший.
Зазначимо, що наступний бій Мозес Ітаума проведе проти Ділліана Вайта. Поєдинок відбудеться 16 серпня у саудівському Ер-Ріяді.
Раніше повідомляли про те, що Тоні Белью поставив Мозесу Ітаумі у приклад Олександра Усика. Колишній чемпіон світу розповів, як британцю досягти успіху у боксі.