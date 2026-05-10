Усику прикажут драться с боксёром, который до сих пор не проиграл ни одного боя

Александр Усик 23 мая вернется на ринг, чтобы провести первый в 2026 году бой против Рико Верховена. В случае победы украинца ждет поединок против непобедимого Агита Кабаела из Германии.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что Мировой боксерский совет прикажет Усику драться с Кабаэлом после боя с Верховеном. Об этом он сказал во время трансляции DAZN.

Кто станет следующим соперником Усика после Верховена?

Заявление промоутера прозвучало в контексте слов 39-летнего украинца, который сказал, что планирует встретиться с победителем противостояния Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, которое состоялось 9 мая.

Уоррен отметил, что для Усика сейчас есть два варианта развития событий:

– провести защиту титула WBC против обязательного претендента, которым является Кабаел; второй – освободить титул чемпиона и драться с победителем боя Уордли – Дюбуа.

Важно! В субботу, 9 мая, 28-летний Дюбуа сенсационно победил Уордли и во второй раз стал чемпионом мира. Уоррен, который организовывал бой, сообщил, что в контракте боксеров прописано реванш, однако не известно, встретятся ли британцы во второй раз.

Почему бой Усик – Дюбуа не состоится?

Накануне встречи Уордли – Дюбуа в команде Усика намекали, что готовы рассмотреть бой с Фабио, если тот продемонстрирует соответствующий уровень. Более того, объединенный чемпион мира был уверен, что Уордли одержит победу.

Однако победа Дюбуа меняет ситуацию для Усика, поскольку украинец уже дважды дрался с британцем в 2023 и 2025 годах и дважды побеждал его. Поэтому, третья встреча с "Динамитом", как называют Даниэля, потенциально не имеет ни спортивной, ни финансовой составляющей для Александра.

Планы Усика подтвердил директор его команды Сергей Лапин, который сказал, что спортсмен хочет принимать самые большие вызовы и одновременно учитывать бизнес-аспекты. По его словам, украинец больше не заинтересован в том, чтобы гоняться за титулами чемпиона мира.

Его (Усика – 24 Канал) движет стремление к величию в широком смысле – принимать самые большие вызовы, оставаться на самом высоком уровне и продолжать испытывать себя в соревнованиях с лучшими,

– заявил Лапин.

Почему Кабаел имеет шанс стать соперником Усика?

Недавно авторитетный журналист Майк Коппинджер сообщил, что встречу Усика и Кабаела хочет организовать глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх. По его словам, поединок может состояться в Германии.

Присутствие инвестора в переговорах, вероятно, делает бой привлекательным для Усика с финансовой точки зрения. Дело в том, что Турки, состояние которого ряд СМИ оценивают в почти 3 миллиарда долларов, ранее организовывал противостояние Александра с Тайсоном Фьюри.

В этих боях украинец заработал рекордный гонорар, который достиг более 100 миллионов долларов. Также инвестор стоит за противостоянием украинца с Верховеном в Гизе, за которое Усик якобы может получить около 100 миллионов долларов.

Украинца к противостоянию с Кабаэлом также подталкивают эксперты, боксеры и тренеры. Например, американский специалист Стивен Эдвардс считает, что чемпион WBA, WBC и IBF должен провести поединок с немцем.

Усик не обязан с ним драться, но если он не сделает это в этом году, его следует лишить титулов и позволить Кабаэлу соревноваться за них,

– цитирует эксперта BoxingScene.

Кроме того, поединок Усика против Кабаела поддержал и промоутер Эдди Хирн. Он отметил, что Агит заслужил право на поединок, тогда как встреча украинца с Дюбуа вряд ли кого-то заинтересует.

Что говорят о бое Усик и Кабаел?

33-летний немец, выигравший 27 боев на профессиональном ринге, настаивает на поединке с Усиком. Ранее он неоднократно критиковал украинца, мол, тот отказывается от поединка.

Я просто жду, пока ситуация прояснится: Усик или будет драться со мной, или освободит титул. Ожидание – это лучший вариант для меня, а дальше все решится само собой. У нас есть небольшой план – вернуться в ринг в сентябре или октябре вместе с одной из организаций в Германии,

– сказал Кабаел.

Что касается Усика, то украинец недавно сообщил, что не исключает возможность поединка против Агита. Он сказал, что может провести бой с немцем вместо Тайсона Фьюри.

Что произойдет, если Усик откажется от боя с Кабаелом?