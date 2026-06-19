Менеджер Кабаела Спенсер Браун прокомментировал возможный поединок своего подопечного с действующим чемпионом мира Усиком. Своими мыслями он поделился в интервью на YouTube-канале iFL TV.

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Что сказал Браун о бое Усик – Кабаела?

По словам Брауна, Кабаел максимально настроен на бой и впервые в карьере настолько активно продвигает идею грандиозного поединка.

Агит просто горит желанием сразиться с Усиком. Он считает, что сейчас Усик – лучший супертяжеловес в мире и что он нашел ключ к Усику,

– заявил менеджер.

Он также подчеркнул, что раньше не видел такой активности со стороны своего боксёра: работы в СМИ и социальных сетях стало значительно больше, а сам Кабаел стремится к организации этого боя.

Браун подчеркнул, что всё зависит от решения украинского чемпиона: "Усик не молодеет. Его последний бой был очень сложным. Захочет ли он снова выходить против таких бойцов? А я считаю, что Кабаел именно такой – он ломает карьеры".

Менеджер упомянул и последние выступления в дивизионе, в частности победу кубинца Фрэнка Санчеса над американцем Ричардом Торресом, подчеркнув, что Кабаел ранее уверенно побеждал Санчеса.

Мы только что видели, что случилось с Торресом… А Кабаел просто уничтожил Санчеса. Поэтому я считаю, что он чрезвычайно опасен,

– добавил Браун.

В заключение менеджер заявил, что надеется на организацию боя и верит в победу своего боксёра: "Я искренне надеюсь, что они с Усиком сразятся. Это будет адский бой. И я думаю, что Кабаел победит".

Что известно о бою Усик – Кабаел?