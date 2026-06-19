Менеджер Кабаєла Спенсер Браун прокоментував можливий поєдинок свого підопічного з чинним чемпіоном світу Усиком. Своїми думками він поділився в інтерв'ю на ютуб-каналі iFL TV.

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Що сказав Браун про бій Усик – Кабаєл?

За словами Брауна, Кабаєл максимально налаштований на бій і вперше в кар'єрі настільки активно просуває ідею великого поєдинку.

Агіт просто горить бажанням побитися з Усиком. Він вважає, що зараз він найкращий надважковаговик у світі і що знайшов ключ до Усика,

– заявив менеджер.

Він також наголосив, що раніше не бачив такої активності від свого боксера: роботи в медіа та соціальних мережах стало значно більше, а сам Кабаєл прагне організації цього бою.

Браун підкреслив, що все залежить від рішення українського чемпіона: "Усик не молодшає. Його останній бій був дуже складним. Чи захоче він знову виходити проти таких бійців? А я вважаю, що Кабаєл саме такий – він ламає кар'єри".

Менеджер згадав і останні виступи в дивізіоні, зокрема перемогу кубинця Френка Санчеса над американцем Річардом Торресом, підкресливши, що Кабаєл раніше впевнено перемагав Санчеса.

Ми щойно бачили, що сталося з Торресом… А Кабаєл просто знищив Санчеса. Тому я вважаю, що він надзвичайно небезпечний,

– додав Браун.

На завершення менеджер заявив, що сподівається на організацію бою та вірить у перемогу свого боксера: "Я щиро сподіваюся, що вони з Усиком поб'ються. Це буде пекельний бій. І я думаю, що Кабаєл переможе".

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