Менеджер Кабаєла Спенсер Браун прокоментував можливий поєдинок свого підопічного з чинним чемпіоном світу Усиком. Своїми думками він поділився в інтерв'ю на ютуб-каналі iFL TV.
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Що сказав Браун про бій Усик – Кабаєл?
За словами Брауна, Кабаєл максимально налаштований на бій і вперше в кар'єрі настільки активно просуває ідею великого поєдинку.
Агіт просто горить бажанням побитися з Усиком. Він вважає, що зараз він найкращий надважковаговик у світі і що знайшов ключ до Усика,
– заявив менеджер.
Він також наголосив, що раніше не бачив такої активності від свого боксера: роботи в медіа та соціальних мережах стало значно більше, а сам Кабаєл прагне організації цього бою.
Браун підкреслив, що все залежить від рішення українського чемпіона: "Усик не молодшає. Його останній бій був дуже складним. Чи захоче він знову виходити проти таких бійців? А я вважаю, що Кабаєл саме такий – він ламає кар'єри".
Менеджер згадав і останні виступи в дивізіоні, зокрема перемогу кубинця Френка Санчеса над американцем Річардом Торресом, підкресливши, що Кабаєл раніше впевнено перемагав Санчеса.
Ми щойно бачили, що сталося з Торресом… А Кабаєл просто знищив Санчеса. Тому я вважаю, що він надзвичайно небезпечний,
– додав Браун.
На завершення менеджер заявив, що сподівається на організацію бою та вірить у перемогу свого боксера: "Я щиро сподіваюся, що вони з Усиком поб'ються. Це буде пекельний бій. І я думаю, що Кабаєл переможе".
Що відомо про бій Усик – Кабаєл?
- WBC затвердила та призначила обов'язковий поєдинок між Усиком та Кабаєлом, зобов'язавши українця захищати свій чемпіонський титул у бою проти німецького претендента.
Таке рішення ухвалили після того, як Усик 23 травня успішно провів добровільний захист поясу, перемігши кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді.
Тим часом німецький боксер публічно чинить тиск на Усика, вимагаючи або погодитися на бій, або звільнити чемпіонський титул.