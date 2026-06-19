В команде Кабаела высказались о возможном поединке с Усиком

Александр Усик после успешной защиты титула WBC в бою с Рико Верховеном получил нового потенциального соперника для следующей защиты пояса. Им стал немецкий боксер Агит Кабаел, обладающий статусом временного чемпиона по этому титулу.

Менеджер Кабаела Спенсер Браун прокомментировал возможный поединок своего подопечного с действующим чемпионом мира Усиком. Своими мыслями он поделился в интервью на YouTube-канале iFL TV.

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Что сказал Браун о бое Усик – Кабаела?

По словам Брауна, Кабаел максимально настроен на бой и впервые в карьере настолько активно продвигает идею грандиозного поединка.

Агит просто горит желанием сразиться с Усиком. Он считает, что сейчас Усик – лучший супертяжеловес в мире и что он нашел ключ к Усику,

– заявил менеджер.

Он также подчеркнул, что раньше не видел такой активности со стороны своего боксёра: работы в СМИ и социальных сетях стало значительно больше, а сам Кабаел стремится к организации этого боя.

Браун подчеркнул, что всё зависит от решения украинского чемпиона: "Усик не молодеет. Его последний бой был очень сложным. Захочет ли он снова выходить против таких бойцов? А я считаю, что Кабаел именно такой – он ломает карьеры".

Менеджер упомянул и последние выступления в дивизионе, в частности победу кубинца Фрэнка Санчеса над американцем Ричардом Торресом, подчеркнув, что Кабаел ранее уверенно побеждал Санчеса.

Мы только что видели, что случилось с Торресом… А Кабаел просто уничтожил Санчеса. Поэтому я считаю, что он чрезвычайно опасен,

– добавил Браун.

В заключение менеджер заявил, что надеется на организацию боя и верит в победу своего боксёра: "Я искренне надеюсь, что они с Усиком сразятся. Это будет адский бой. И я думаю, что Кабаел победит".

Что известно о бою Усик – Кабаел?