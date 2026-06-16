Функционер заявил, что для Усика бой против Кабаела будет чрезвычайно опасным. Его слова передает Seconds Out.

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Кто может победить Усика?

"Я считаю, что Кабаел – это его криптонит. Думаю, все, что приносит на ринг Агит, – это именно то, чего Усик не хотел бы видеть", – сказал Браун.

Кроме того, менеджер отверг спекуляции на тему слабого выступления 39-летнего украинца в предыдущем поединке против Рико Верховена. Он признает, что Усик мог проиграть, но в то же время отметил, что мало кто способен победить Усика.

И нельзя не отдать должное Верховену, потому что его выступление было невероятным. У них был отличный план на бой, и все было выполнено идеально. Честно говоря, сейчас он входит в мою пятерку лучших. После такого выступления почему бы не поставить его в топ-5? Люди могут сказать: "Да он же кикбоксер". Нет, я скажу вам, кто он такой – он еще и фантастический боксер,

– добавил Браун.

Усик – Кабаел: что известно о бою