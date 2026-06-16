Функционер заявил, что для Усика бой против Кабаела будет чрезвычайно опасным. Его слова передает Seconds Out.
Смотрите также Ему пора остановиться, – экс-промоутер Красюк обратился к Усику
Кто может победить Усика?
"Я считаю, что Кабаел – это его криптонит. Думаю, все, что приносит на ринг Агит, – это именно то, чего Усик не хотел бы видеть", – сказал Браун.
Кроме того, менеджер отверг спекуляции на тему слабого выступления 39-летнего украинца в предыдущем поединке против Рико Верховена. Он признает, что Усик мог проиграть, но в то же время отметил, что мало кто способен победить Усика.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
И нельзя не отдать должное Верховену, потому что его выступление было невероятным. У них был отличный план на бой, и все было выполнено идеально. Честно говоря, сейчас он входит в мою пятерку лучших. После такого выступления почему бы не поставить его в топ-5? Люди могут сказать: "Да он же кикбоксер". Нет, я скажу вам, кто он такой – он еще и фантастический боксер,
– добавил Браун.
Усик – Кабаел: что известно о бою
- 33-летний Кабаел в 2025 году стал официальным претендентом на титул WBC благодаря победе над Чжаном Чжилеем из Китая. После того, как Усик победил Верховена, Всемирный боксерский совет санкционировал его бой против немецкого боксера.
- Спортсменам дали месяц, чтобы согласовать будущий поединок, который может состояться в Германии уже осенью. Однако сторона украинского боксера до сих пор не прояснила ситуацию относительно встречи.
- Накануне Кабаел обратился к Усику и напомнил, что у него есть около двух недель, чтобы договориться о бое. В случае, если Александр откажется от поединка, – он рискует потерять пояс WBC.
- Воспользоваться ситуацией стремится экс-чемпион мира Тайсон Фьюри, который публично подтвердил интерес к встрече с Кабаелом за титул WBC.