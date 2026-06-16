Функціонер заявив, що для Усика бій проти Кабаєла буде надзвичайно небезпечним. Його слова передає Seconds Out.

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Хто може перемогти Усика?

"Я вважаю, що Кабаєл – це його криптоніт. Думаю, усе, що приносить у ринг Агіт – це саме те, чого Усик не хотів би бачити", – сказав Браун.

Окрім того, менеджер відкинув спекуляції на тему слабкого виступу 39-річного українця у попередньому поєдинку проти Ріко Верховена. Він визнає, що Усик міг втратити конкуренцію, але водночас зазначив, що мало людей здатні перемогти Усика.

І не можна не віддати належне Верховену, тому що його виступ був неймовірним. У них був чудовий план на бій, і все було виконано ідеально. Чесно кажучи, зараз він входить у мою п'ятірку найкращих. Після такого виступу чому б не поставити його в топ-5? Люди можуть сказати: "Та він же кікбоксер". Ні, я скажу вам, хто він такий – він ще й фантастичний боксер,

– додав Браун.

Усик – Кабаєл: що відомо про бій