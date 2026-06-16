Функціонер заявив, що для Усика бій проти Кабаєла буде надзвичайно небезпечним. Його слова передає Seconds Out.
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Хто може перемогти Усика?
"Я вважаю, що Кабаєл – це його криптоніт. Думаю, усе, що приносить у ринг Агіт – це саме те, чого Усик не хотів би бачити", – сказав Браун.
Окрім того, менеджер відкинув спекуляції на тему слабкого виступу 39-річного українця у попередньому поєдинку проти Ріко Верховена. Він визнає, що Усик міг втратити конкуренцію, але водночас зазначив, що мало людей здатні перемогти Усика.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
І не можна не віддати належне Верховену, тому що його виступ був неймовірним. У них був чудовий план на бій, і все було виконано ідеально. Чесно кажучи, зараз він входить у мою п'ятірку найкращих. Після такого виступу чому б не поставити його в топ-5? Люди можуть сказати: "Та він же кікбоксер". Ні, я скажу вам, хто він такий – він ще й фантастичний боксер,
– додав Браун.
Усик – Кабаєл: що відомо про бій
- 33-річний Кабаєл у 2025 році став офіційним претендентом на титул WBC завдяки перемозі над Чжаном Чжілеєм з Китаю. Після того, як Усик переміг Верховена, Світова боксерська рада санкціонувала його бій проти німецького боксера.
- Спортсмени отримали місяць, аби узгодити майбутній поєдинок, який може відбутися у Німеччині вже восени. Утім сторона українського боксера досі не прояснила ситуацію щодо зустрічі.
- Напередодні Кабаєл звернувся до Усика та нагадав, що в нього є близько двох тижнів, щоб домовитися про бій. У випадку, якщо Олександр відмовиться від поєдинку, – він ризикує втратити пояс WBC.
- Скористатися ситуацією прагне ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі, який публічно підтвердив інтерес до зустрічі з Кабаєлом за титул WBC.