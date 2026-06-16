"Это опасный бой": назвали боксёра, который победит Усика

В следующем поединке Александр Усик должен провести защиту титула WBC против обязательного претендента Агиты Кабаела. Менеджер немецкого боксёра Спенсер Браун уверен, что его клиент может нанести украинцу первое поражение.

Функционер заявил, что для Усика бой против Кабаела будет чрезвычайно опасным. Его слова передает Seconds Out.

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Кто может победить Усика?

"Я считаю, что Кабаел – это его криптонит. Думаю, все, что приносит на ринг Агит, – это именно то, чего Усик не хотел бы видеть", – сказал Браун.

Кроме того, менеджер отверг спекуляции на тему слабого выступления 39-летнего украинца в предыдущем поединке против Рико Верховена. Он признает, что Усик мог проиграть, но в то же время отметил, что мало кто способен победить Усика.

И нельзя не отдать должное Верховену, потому что его выступление было невероятным. У них был отличный план на бой, и все было выполнено идеально. Честно говоря, сейчас он входит в мою пятерку лучших. После такого выступления почему бы не поставить его в топ-5? Люди могут сказать: "Да он же кикбоксер". Нет, я скажу вам, кто он такой – он еще и фантастический боксер,

– добавил Браун.

Усик – Кабаел: что известно о бою