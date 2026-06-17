Кабаел может провести крупные бои, в частности с Тайсоном Фьюри, хотя сам относится к этому без энтузиазма из-за их дружеских отношений. В то же время в профессиональном боксе спорт часто важнее личных симпатий, о чем на Pro Box TV сказал тренер Роберт Гарсия.

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Каковы детали боя Кабаела?

Он отметил, что в спортивном плане Кабаел давно заслужил шанс на титульный бой. В то же время он подчеркнул, что бокс остается бизнесом, где решения часто зависят не от спортивной очереди, а от финансовой выгоды.

Он уже давно должен был получить бой за титул чемпиона мира. Промоутеры выбирают то, что принесет им больше всего денег,

– пояснил тренер.

Гарсия также отметил, что подобная ситуация типична для профессионального бокса: обязательные претенденты иногда остаются в стороне, пока организуются более коммерчески привлекательные поединки.

Несмотря на это, он признал, что Кабаел уже давно заслужил свой шанс и должен был бы сражаться за титул чемпиона мира, однако в современном боксе решающую роль часто играют промоутерские интересы и крупные гонорары.

С кем может состояться следующий бой Кабаела?

Следующим соперником непобедимого немецкого боксера может стать украинский чемпион Александр Усик. Кабаел, являющийся временным чемпионом и обязательным претендентом на титул WBC, настаивает на скорейшем проведении поединка по версии WBC или на освобождении титула украинцем.

Кабаел выдвинул свои требования и заявил, что у стороны украинского чемпиона есть примерно 15 дней, чтобы принять окончательное решение об организации защиты титула.