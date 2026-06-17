Кабаєл може отримати великі бої, зокрема з Тайсоном Ф'юрі, хоча сам до цього ставиться без ентузіазму через їхні дружні стосунки. Водночас у професійному боксі спорт часто важливіший за особисті симпатії, про що на Pro Box TV сказав тренер Роберт Гарсія.

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Які деталі бою Кабаєла?

Він наголосив, що в спортивному плані Кабаєл давно заслужив шанс на титульний бій. Водночас він підкреслив, що бокс залишається бізнесом, де рішення часто залежать не від спортивної черги, а від фінансової вигоди.

Він уже давно мав отримати бій за титул чемпіона світу. Промоутери обирають те, що принесе їм найбільше грошей,

– пояснив тренер.

Гарсія також відзначив, що подібна ситуація є типовою для професійного боксу: обов'язкові претенденти інколи залишаються осторонь, поки організовуються більш комерційно привабливі поєдинки.

Попри це, він визнав, що Кабаєл уже давно заслужив свій шанс і мав би битися за титул чемпіона світу, однак у сучасному боксі вирішальну роль часто відіграють промоутерські інтереси та великі гонорари.

Проти кого може бути наступний бій Кабаєла?

Наступним суперником непереможеного німецького боксера може стати український чемпіон Олександр Усик. Кабаєл, який є тимчасовим чемпіоном і обов'язковим претендентом на титул WBC, наполягає на якнайшвидшому проведенні поєдинку за версією WBC або на звільненні титулу українцем.

Кабаєл висунув свої вимоги та заявив, що у сторони українського чемпіона є приблизно 15 днів, щоб ухвалити остаточне рішення щодо організації захисту титулу.