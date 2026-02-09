"Большой поединок": президент WBC назвал боксера, с которым подерется Усик

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, кто может стать соперником Александра Усика в будущем. Чемпиону мира из Украины, вероятно, придется проводить обязательную защиту пояса WBC.

Сулейман ответил, санкционирует ли организация бой Усика, владеющего поясом WBC, и временного чемпиона Агита Кабаела. Об этом сообщает Sky Sports.

Что известно о бое Усик – Кабаел?

Президент WBC вспомнил, что организация позволила состояться двум поединкам между Усиком и Тайсоном Фьюри, что повлекло за собой другие решения. В частности, для Кабаэла одобрили временный чемпионский титул WBC, чтобы Усик встретился с британцем.

Сулейман отметил, что после того, как украинец в июле во второй раз победил Даниэля Дюбуа, он получил разрешение провести добровольную защиту титула. Как известно, Александр планирует бой с Деонтеем Уайлдером.

По словам президента WBC, организация может санкционировать бой Усик – Кабаел после того, как украинец проведет добровольную защиту.

Усик просил о добровольной защите, его просьба была удовлетворена. Кабаел провел защиту в Германии в начале года, поэтому мы ждем планы Усика, чтобы рассмотреть его добровольную защиту, а затем, возможно, санкционировать бой Кабаела против чемпиона,

– сказал он.

По мнению Сулеймана, поединок Кабаел – Усик "теперь также велик".

Отметим, что Усик планировал провести добровольную защиту против Уайлдера, однако американец проведет бой с Дереком Чисорой 4 апреля в Лондоне на The O2 Arena.

Усик – Кабаел: все, что известно о бое