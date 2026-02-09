"Большой поединок": президент WBC назвал боксера, с которым подерется Усик
- Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что Александр Усик может встретиться с временным чемпионом Агитом Кабаелом в будущем.
- Усик планировал добровольную защиту против Деонтея Уайлдера, но Уайлдер проведет бой с Дереком Чисорой 4 апреля.
Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, кто может стать соперником Александра Усика в будущем. Чемпиону мира из Украины, вероятно, придется проводить обязательную защиту пояса WBC.
Сулейман ответил, санкционирует ли организация бой Усика, владеющего поясом WBC, и временного чемпиона Агита Кабаела. Об этом сообщает Sky Sports.
Что известно о бое Усик – Кабаел?
Президент WBC вспомнил, что организация позволила состояться двум поединкам между Усиком и Тайсоном Фьюри, что повлекло за собой другие решения. В частности, для Кабаэла одобрили временный чемпионский титул WBC, чтобы Усик встретился с британцем.
Сулейман отметил, что после того, как украинец в июле во второй раз победил Даниэля Дюбуа, он получил разрешение провести добровольную защиту титула. Как известно, Александр планирует бой с Деонтеем Уайлдером.
По словам президента WBC, организация может санкционировать бой Усик – Кабаел после того, как украинец проведет добровольную защиту.
Усик просил о добровольной защите, его просьба была удовлетворена. Кабаел провел защиту в Германии в начале года, поэтому мы ждем планы Усика, чтобы рассмотреть его добровольную защиту, а затем, возможно, санкционировать бой Кабаела против чемпиона,
– сказал он.
По мнению Сулеймана, поединок Кабаел – Усик "теперь также велик".
Отметим, что Усик планировал провести добровольную защиту против Уайлдера, однако американец проведет бой с Дереком Чисорой 4 апреля в Лондоне на The O2 Arena.
Усик – Кабаел: все, что известно о бое
В начале 2026 года непобедимый Кабаел победил польского боксера Дамяна Кныбу техническим нокаутом. Как говорится на сайте BoxRec, это была 27 победа Агита.
Сразу после поединка он выразил желание драться за титул чемпиона мира с Усиком. Промоутер Франк Уоррен, представляющий Кабаэла, надеется, что украинец согласится провести бой с немцем.
Также он назвал Германию как страну, где мог бы состояться поединок. В команде чемпиона мира не исключают возможность боя на родине Кабаэла.