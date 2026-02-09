"Великий поєдинок": президент WBC назвав боксера, з яким поб'ється Усик
- Президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив, що Олександр Усик може зустрітися з тимчасовим чемпіоном Агітом Кабаєлом у майбутньому.
- Усик планував добровільний захист проти Деонтея Вайлдера, але Вайлдер проведе бій з Дереком Чісорою 4 квітня.
Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів, хто може стати суперником Олександра Усика в майбутньому. Чемпіону світу з України, ймовірно, доведеться проводити обов'язковий захист поясу WBC.
Сулейман відповів, чи санкціонує організація бій Усика, який володіє поясом WBC, і тимчасового чемпіона Агіта Кабаєла. Про це повідомляє Sky Sports.
Що відомо про бій Усик – Кабаєл?
Президент WBC згадав, що організація дозволила відбутися двом поєдинкам між Усиком і Тайсоном Ф'юрі, що потягнуло за собою інші рішення. Зокрема, для Кабаєла схвалили тимчасовий чемпіонський титул WBC, щоб Усик зустрівся з британцем.
Сулейман зазначив, що після того, як українець у липні вдруге переміг Даніеля Дюбуа, він отримав дозвіл провести добровільний захист титулу. Як відомо, Олександр планує бій з Деонтеєм Вайлдером.
За словами президента WBC, організація може санкціонувати бій Усик – Кабаєл після того, як українець проведе добровільний захист.
Усик просив про добровільний захист, його прохання було задоволено. Кабаєл провів захист у Німеччині на початку року, тому ми чекаємо на плани Усика, щоб розглянути його добровільний захист, а потім, можливо, санкціонувати бій Кабаєла проти чемпіона,
– сказав він.
На думку Сулеймана, поєдинок Кабаєл – Усик "тепер також великий".
Зазначимо, що Усик планував провести добровільний захист проти Вайлдера, однак американець проведе бій з Дереком Чісорою 4 квітня в Лондоні на The O2 Arena.
Усик – Кабаєл: все, що відомо про бій
На початку 2026 року непереможний Кабаєл переміг польського боксера Дамяна Книбу технічним нокаутом. Як йдеться на сайті BoxRec, це була 27 перемога Агіта.
Відразу після поєдинку він висловив бажання битися за титул чемпіона світу з Усиком. Промоутер Франк Воррен, який представляє Кабаєла, сподівається, що українець погодиться провести бій з німцем.
Також він назвав Німеччину як країну, де міг би відбутися поєдинок. У команді чемпіона світу не відкидають можливість бою на батьківщині Кабаєла.